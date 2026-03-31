森保一監督率いる日本代表が、２００２年日韓Ｗ杯で４強入りした韓国代表を引き合いに期待された。森保ジャパンは２８日のスコットランド戦（英グラスゴー）に１―０で勝利し、３１日（日本時間４月１日）のイングランド戦（英ロンドン）に臨む。そんな中、英紙「ガーディアン」は「２００２年日韓Ｗ杯直前、韓国は、数日間のうちにスコットランドとイングランドと対戦した。韓国・釜山でのスコットランド戦に４―１で勝利し、