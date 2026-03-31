早明浦ダムの様子31日午前9時 国土交通省四国地方整備局によりますと、3月30日から徳島県の池田ダム上流域でまとまった雨が降り、31日午前9時時点の降水量は44.4mmです。 国や四国4県でつくる吉野川水系水利用連絡協議会は2026年2月27日から香川用水への供給量を30％カットする第2次取水制限を行っていましたが、降雨による池田ダムへの流入量が増加したとして、31日午前9時、一時的に解除しました。