3人組ガールズグループ・Genesis Girlが現体制ラストライブ「IT’S MY LIFE」を28日、東京・下北沢シャングリラにて開催した。 Genesis GirlはMei、Anji、Nanaの3人からなる、オーケストラ×Loud Rockを基調にした本格派サイバーメタルアイドル。キャッチフレーズは「アイドルは芸術… 少女は高尚だ…」。2019年のデビュー以降、配信シングルはiTログインして続きを読むThe post Genesis Girlが現体制ラストライブ“今”の3