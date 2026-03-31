All About ニュース編集部は2月9〜11日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に『僕のヒーローアカデミア』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、『僕のヒーローアカデミア』のトガヒミコを演じてほしい俳優ランキングを紹介します！トガヒミコは、連続失血死事件の容疑者である女子高生。他者の血液を摂取することで、その人間の姿や声に変身できる“個性”を持ち、人を傷つけることが愛情表現の1つでもある