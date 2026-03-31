米国のトランプ大統領は3月30日、ソーシャルメディアに、米国はイランと、イランにおける軍事行動の終結に向けて真剣な協議を行っていると投稿しました。トランプ大統領は、「我々はすでに大きな進展を遂げているが、何らかの理由で短期間のうちに合意に至ることができなかった場合、合意に達する可能性が高くはあるが、ホルムズ海峡での通航が直ちに再開されない場合には、イランのすべての発電所や油井、さらにハールク島を爆破