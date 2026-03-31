元プロ野球選手の中田翔さんは3月29日、自身のInstagramを更新。31日に大切なお知らせがあるようです。【写真】中田翔のバイクに乗る格好いいショット「アラームかけて楽しみにしてます」中田さんは「いつも応援してくださる皆様へ大切なお知らせがあります！！3.31（火）昼12:00に発表します！お楽しみに〜！！」とつづり、1枚の写真を投稿。大きなバイクに乗っている格好いい姿を披露しています。シルバーのヘルメットにサング