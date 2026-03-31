「危険運転致死傷罪」にアルコールや速度の数値基準を盛り込む改正案が31日朝、閣議決定されました。今国会での成立を目指し議論がはじまります。危険・悪質な運転による事故を処罰する「危険運転致死傷罪」をめぐっては、適用基準があいまいだとする指摘があり、法務大臣の諮問機関である法制審議会で見直しに向けた議論が進んでいました。こうした議論の結果を元に政府が31日朝、閣議決定した自動車運転処罰法の改正案では、アル