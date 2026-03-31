タレントの神田うのが31日、自身のインスタグラムを更新。51歳のサプライズ誕生日パーティーの集合ショットを披露した。「3/28マイバースデー当日は家族3人でディナーに出かけましたお店に到着し店内に入ったらナント！！いるはずのない友人達が『おめでとー』とまさかのサプライズにもうビックリ！！」と書き出すと、自身と夫で実業家の西村拓郎氏、14歳の愛娘と出席者のショットをアップ。出席者は俳優の別所哲也と妻、