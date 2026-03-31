“世界の妹”“童顔グラドル”とうたうグラビアアイドルの堀みなみ（25）が31日までに、インスタグラムを更新。グラビアショット動画を公開した。発売中の「週刊プレイボーイ」のグラビアに登場している堀は「本日発売週刊プレイボーイ！！『Hなたわわ』わわわ堀みなみ掲載されています！レアな日焼けあとから浴衣姿まで見どころ沢山コンビニで誌面をゲットしてくださいそして同時にデジタル写真集も発売中です♪」と