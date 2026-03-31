共同通信社は31日、世界情勢をまとめた『世界年鑑』を同日刊行の『世界年鑑2026』をもって休刊すると発表した。【Xより】78年の歴史に幕…「総合国際年鑑」の決定版『世界年鑑』同社は「国際社会の現状を伝えるために1949年以来、毎年発行してきた本誌ですが、誠に勝手ながら本日発売する『世界年鑑2026』をもって休刊させていただきます」と発表。「本誌は国際問題を学び、伝えるための基礎資料としての役割を長年にわたり