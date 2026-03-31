◇ナ・リーグナショナルズ─フィリーズ（2026年3月30日フィラデルフィア）ナショナルズのジョセフ・ウィーマー外野手（27）が30日（日本時間31日）、敵地でのフィリーズ戦に「9番・中堅」で先発出場。開幕から10打席連続出塁でMLB最長記録に並んだ。ウィーマーはカブスとの開幕3連戦で今永から本塁打を放つなど、2試合に先発出場し6打数6安打、2四球で8打席全て出塁した。開幕2カード目の初戦となったこの日のフィリー