３１日午前９時６分頃、ＪＲ中央線の荻窪駅で人身事故が発生した。この影響で、同線は快速電車が東京―高尾駅間、中央・総武各駅停車が千葉―三鷹駅間の上下線で運転を見合わせている。運転再開は午前１０時３０分頃を見込んでいる。