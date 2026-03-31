日経平均株価は、イラン情勢の先行きへの懸念からきょうも下落して取り引きが始まりました。【映像】日経平均株価の動き日経平均は取引開始とともに500円余り値下がりしました。下げ幅はその後、1000円を超えました。原油の先物価格の上昇に歯止めがかからない中、企業業績への悪影響が懸念されています。原油価格の国際的な指標となるニューヨーク市場のWTI先物価格は、1バレル＝106ドル台まで上昇しています。（ANNニュ