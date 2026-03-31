俳優でタレント松尾貴史（65）が31日、Xを更新。「裸の王様」について私見をつづった。松尾は「今、世界を滅茶苦茶にして浮かれている裸の王様は、強がっているけれど実は小心で卑怯な変態爺ですよ」と書き出した。そして「彼は、自分が矛を納める宣言のタイミングで『売り抜け』ようと目論んでいると思います。そこで莫大な利益が得られたとしても、余生は塀の中でしょうけれど」と述べた。その上で「余談ですが、その輩に媚び諂