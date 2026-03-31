先週は未勝利に終わった佐々木世麗騎手（２３）＝園田・尾林幸二厩舎＝だが、３１日は８鞍と騎乗馬に恵まれ勝利を量産できるか。おすすめは１Ｒのトキノケリー。２月に復帰してから〈３〉〈４〉着と堅実に走っており陣営も勝利を意識している。１ＲトキノケリーＡ２ＲアナベルデアモンテＢ５ＲセンテッドジュエルＣ７ＲヒーローエフエーＢ８ＲゴールデンロンドンＢ９ＲエートルドゥエＢ１１Ｒレイアンド