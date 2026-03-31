ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は３１日、俳優・堺雅人が主演する同局系日曜劇場「ＶＩＶＡＮＴ」続編が７月から２クール連続で放送することを発表した。２０２３年７月期に放送され、壮大なスケールで話題を集めた人気ドラマの続編。前作のラストシーン、主人公・乃木（堺）の前に再び赤い饅頭（まんじゅう）が置かれた直後から幕を開ける。今作は国内だけでなく、中央アジアのアゼルバイジャン