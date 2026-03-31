アイドルグループ「ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴ」の川本笑瑠のウインクにファンはメロメロだ。２８、２９日に韓国でライブを行ったＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴ。川本は３０日にインスタグラムを更新し、「愛してる♡また韓国で会おうね！」と韓国語でつづり、その後日本語で「７月にまた韓国で会いましょう」とコメント。衣装姿でウインクショットなどを披露した。この投稿には「手首の薔薇綺麗すぎる〜」「ビジュ良すぎる