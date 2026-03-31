財産分与の前に財産が消えないように！勝手な財産処分を防ぐ方法 勝手な財産処分を防ぐ3つの方法 財産分与や慰謝料を決める前に相手が財産を隠したり処分したりしてしまったら、支払われるべきお金が支払われないということになりかねません。このような事態を防ぐために、相手が勝手に財産を動かさないよう裁判所に申し立てることを保全処分といい、次の3つの方法があります。 ①調停前の仮処分 調停期間中に、調停委員