よく、すぐに分かるような嘘をつく子の対応方法は？サポートの例をご紹介！ よく、すぐに分かるような嘘をつく 大人にはすぐばれるような嘘をついて、周囲を困惑させます。他愛のないものから園のルールに反するようなものまで、内容もさまざまです。 例えば、こんな状況 園庭で、数人のおともだちと砂遊びをしていたDちゃん。「私、明日アメリカにお引越しするの!」と話していますが、もちろんそんな事実はあり