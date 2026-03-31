89％の確率で3回以内に勝負がつく？短期決戦になりがちなジャンケン勝負の法則とは ジャンケン勝負 1回のジャンケンで勝負がつく確率は？ 2人でジャンケンをしたとき、1回で勝負がつく確率は？また、最初あいこになったとき、勝負がつく回数はどのくらいなのか？ここで、AさんとBさんがジャンケンをするとします。ジャンケンには、グー、チョキ、パーの3通りの出し方があるので、Aさんの出す手は3通り。同様に、B