岡山市役所 中東情勢の変化に伴う原油価格高騰など影響を受ける中小規模事業者のため、岡山市が31日、相談窓口を設置しました。 石油製品の原料高の影響など経営全般や資金繰り（融資制度）の相談に職員が対応します。 岡山市役所の本庁舎5階（産業振興課・電話086-803-1325）で、平日午前8時30分から午後5時15分まで相談を受け付けます。