米株先物一段安、イランが満載クウェート原油タンカー攻撃 東京時間09:26現在 ダウ平均先物JUN 26月限45318.00（-147.00-0.32%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6360.50（-27.75-0.43%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限22988.50（-151.25-0.65%） ドバイ港に停泊中のクウェートの原油タンカーがイランの攻撃を受け、原油が周辺海域で流出した可能性がある。事故当時、原油は満載状態だっ