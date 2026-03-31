俳優のパク・ソジュン、オム・テグ、チョ・ヘジュが出演し、『ソウルの春』のホン・ウォンチャン氏が脚本・監督を務める韓国ドラマシリーズ『ボーン・ギルティ（原題）』が、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」で制作・独占配信されることが決定した。【場面ショット】見つめ合う…パク・ソジュン＆パク・ミニョン本作は、2022年からカカオウェブトゥーンで連載さ