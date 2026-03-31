ソフトバンクグループが売り優勢、再び下値模索の展開を強いられている。前日は全体相場が大幅安に見舞われるなか、一時９．７％安に売り込まれる場面があったが、きょうも押し目に買い向かう動きは限定的だ。 米国株市場では半導体株安を背景に同社傘下の英半導体設計アーム・ホールディングス＜ARM＞が連日で急落するなど軟調が際立っており、ソフトバンクＧにとっても目先リスク回避目的の売りがかさ