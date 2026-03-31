しまむらが底堅い。３０日の取引終了後、２６年２月期の連結決算発表にあわせ、２７年２月期の業績・配当予想を開示した。今期の売上高は前期比４．２％増の７２９１億９３００万円、最終利益は同６．４％増の４７３億２１００万円を見込む。前期に続き過去最高益を更新する予想で、配当予想も実質増配の見通しを示した。寄り付き直後は売りが先行したものの、発表内容を評価した買いが入り切り返した。 今期のグルー