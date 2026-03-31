三井物産は軟調。３０日取引終了後、オマーンにある陸上油・ガス田事業権益の一部売却に遅れが出ていることを明らかにした。関連当局による許認可取得などに時間を要しているため。当初は関連当局の承認など一定の先行要件の充足をもって２６年３月期中に完了する見通しだった。会社側では引き続き関係者との協議を進め早期完了を目指すとしたほか、これに伴う損益影響は計上金額と時期を精査した上で最終確定するとした。