ＷＴＩ原油価格連動型上場投信やＮＥＸＴＦＵＮＤＳＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信といった原油ＥＴＦが高い。米原油先物相場は、日本時間早朝の時間外取引でＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の５月限が一時１０６ドルに上昇した。イランの攻撃を受け、クウェートの原油タンカーが損傷したとの報道を受け、原油価格が上昇している。ＷＴＩ価格の３０日の清算値（終