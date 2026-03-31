富士フイルムホールディングスは反発。３０日取引終了後、自社株買いを実施すると発表した。取得上限は１３００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の１．１％）、または３００億円。期間は４月１日～５月２９日。これが好感されている。 なお、これにより取得した株式は６月３０日付で消却する。 出所：MINKABU PRESS