山善がリスクオフ相場に流されず強調展開となっている。機械商社で工作機械や物流機器の取り扱いで実績が高い。売上高の６割以上を占める生産財を中心に好調で業績押し上げに寄与している。経営効率化に向けた取り組みにも余念がなく利益率の改善も顕著だ。そうしたなか、３０日取引終了後に２６年３月期業績予想の修正を発表した。営業利益は従来予想の１００億円から１１５億円（前期比２１％増）に増額しており、これを評価す