岡山県津山市の斎場でエアコンの室外機や仏具などが盗難被害に遭い、警察が窃盗事件として捜査しています。 【写真を見る】「ろうそく立て・香炉、・おりん」などの仏具が無くなっている…斎場で室外機7台、エアコン2台などが盗難被害に→施設が利用停止警察が窃盗事件として捜査【岡山・津山市】 エアコンや仏具などが盗難被害に 津山市によりますと、今月（3月）28日午前8時ごろ、津山市加茂町の「津山市加茂町斎場」で職員