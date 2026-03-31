Jリーグは30日、AC長野パルセイロDF行徳瑛に2試合出場停止と10万円の罰金処分を下した。行徳は28日のFC岐阜戦(●0-5)で前半25分、浮き球に飛び込んだ結果、相手選手に激しくチャージする形になって一発退場になっていた。Jリーグ規律委員会は「相手競技者の頭部に対し、頭部を接触させ倒した」として処分を決定。なお著しく不正なプレーで退場した場合、最低2試合出場停止になることが懲罰規定で定められている。名古屋グ