【その他の画像・動画等を元記事で観る】 大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）が『news zero』のために書き下ろした新テーマ曲「催し」が、3月30日の放送にて初披露された。 ■テーマ曲発表時には大きな話題に 藤井貴彦アナウンサーがメインキャスターを務める日本テレビの夜の報道番組『news zero』。2026年から1年間番組の最後を締め括る新テーマ曲が、大森元貴が書き下ろした「催し」に決定したこと