政府はきょう（31日）、危険運転致死傷罪の適用要件の曖昧さを解消するため、「飲酒」と「高速度」の数値基準などを盛り込んだ自動車運転処罰法などの改正案を閣議決定しました。危険運転致死傷罪をめぐっては、交通事故の遺族らから「適用要件が曖昧だ」といった批判の声があがっています。政府がきょう閣議決定した改正案では、曖昧さを解消するため、「飲酒運転」と「高速度」で数値基準が設けられました。「飲酒運転」では、呼