帝国データバンクは31日、4月に値上げを予定している飲食料品が2798品目になるとの調査結果を発表した。単月の値上げが2千品目を超えるのは2025年10月以来半年ぶり。「26年では初の値上げラッシュだ」と説明した。4千品目超が値上がりした前年同月と比べると約3割減った。品目別では、マヨネーズやドレッシングなどの「調味料」が1514品目で最多だった。即席麺や缶詰といった「加工食品」は609品目上がる。