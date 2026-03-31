大阪メトロは２０２６年度中に、全ての駅にスマートフォンから利用予約ができるコインロッカーを設置する。大阪市内の訪日客が急増し、乗降客が多い都心部の駅以外でもロッカーの需要が増えていることから、設置駅を拡大して利用客の利便性向上を図る。全駅に展開するのは、ＪＲ東日本のグループ会社が開発した「マルチエキューブ」。専用サイトで利用日の１か月前から予約ができる。予約料は一律５００円で、預けるロッカーの