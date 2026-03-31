きょうの東京株式市場で日経平均株価は一時、1300円以上値下がりしました。イラン情勢の先行きへの警戒感がなお強いなか、ニューヨーク原油市場では原油の先物価格が一時、1バレル＝106ドル台まで上昇。原油高が経済に与える影響への懸念から、東京市場ではリスクを回避する動きが広がっています。さらに、きのうのアメリカでの株安の流れも重しとなり、半導体関連を中心に売り注文が先行しています。