◆園田競馬４日目（３月３１日）《小牧太》６０勝。オトコノロマン（１０Ｒ）に自信。「今回も楽しみ」（◎）。エナアニマル（１１Ｒ）も「好勝負を見込んでいる」（◎）。ファイアトーチ（６Ｒ）は「調子はいいので」（○）。メイショウウナバラ（７Ｒ）も「前走以上に走ればチャンスはある」（○）。テクノグルーヴ（１２Ｒ）は「上位を目指していく」（△）。《下原理》３４勝。エイシンカルナボン（８Ｒ）に力が入