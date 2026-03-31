お笑いコンビ「バナナマン」設楽統が３１日、ＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）に生出演した。同番組は、前番組だった「サン！シャイン」が２７日で終了。それに伴い３０日から５０分前倒しとなり、午前９時から開始し午前１１時３０分までの生放送となった。ＭＣで同局の三上真奈アナウンサーは「昨日からノンストップ！放送時間が拡大して９時スタート。９時５０分までは全国放送