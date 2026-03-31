米国・イスラエルのイラン攻撃から1カ月。原油高が続く中、石油備蓄が放出され、補助金でガソリン価格は一時的に下がった。だが、事実上封鎖されたホルムズ海峡の迂回ルートとなる紅海を活動拠点とする親イラン武装組織フーシ派が参戦。物流停滞でさらなるガソリン高騰が懸念されるが、心配なのはエネルギー問題だけじゃない。【もっと読む】日本政府は市場介入までにおわせ…高市政権の場当たり対応で「原油争奪戦」に勝てるの