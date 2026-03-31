長引く物価高と物価上昇に追い付かない賃金の伸び。実質賃金の目減りは徐々に市民生活を脅かし始めている。「モノ言う株主」オアシスがカカクコムに触手 「食べログ」裁判逆転勝訴も株買い増しの動機か2025年の個人による自己破産の申立件数は8万3100件と、前年の7万6309件から6791件増えた。3年連続の増加で11年（10万510件）以来14年ぶりの高水準だ。自己破産件数のピークは03年の約24万件。当時は異常な高金利で消費者金融