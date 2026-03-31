今日31日(火)は前線を伴った低気圧の影響で、全国的に雨の範囲が広がっています。西日本では既に発達した雨雲がかかり、1時間に80ミリの猛烈な雨に迫るほどの大雨となった所も。今後も大気の不安定な状態が続くでしょう。雷や突風、急な強い雨に注意が必要です。西日本で3月としては観測史上1位の大雨31日(火)の朝にかけて、低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、西日本を中心に発達した雨雲がかかりました。局地的