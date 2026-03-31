【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#20ローリング・ストーンズ「ベロマーク」の発想の元はインドの神様だった！特別編「ビートルズとローリング・ストーンズ」?◇◇◇ビートルズとローリング・ストーンズ。言うまでもなくロック史を代表する2大バンドである。『アイ・ウォナ・ビー・ユア・マン』（1963年）の項に書いたように、ストーンズのミック・ジャガーとキース・リチャーズは、ジョンとポール