森保監督は選手として31年前にウェンブリーを経験した収容人数9万人。そびえ立つ象徴的なアーチの下に広がるのは、フットボールの神が宿るとされる「聖地」ウェンブリーだ。1966年W杯決勝の伝説から、近年のチャンピオンズリーグ決勝まで。芝の一本一本に歴史が染み付いたこの場所は、単なるスタジアムではない。数々の名勝負が刻まれてきた場所であり、フットボールを愛する者なら誰もが一度は立ちたいと夢見る場所である。そん