アイドルグループ「乃木坂46」元メンバーでタレントの与田祐希（25）が31日までに自身のインスタグラムを更新。共演俳優との2ショットを公開した。「リブート、全10話放送終了しました」と書き出した与田。「改めてこんなにも素敵な作品に参加できた事嬉しく思います」とつづって主演・鈴木亮平との2ショットを披露した。「ありがとうございました！見逃し配信もぜひ」と感謝の言葉にPRも添えた。ファンからは「それぞれの