2025年は全国で熊による被害が相次いで大きな話題となった。とりわけ東北の目撃例・被害例は著しく増え、筆者が暮らす青森県では、2025年の熊（ツキノワグマ）出没件数が記録の残る1992年以来、過去最高の3333件となった。それまでの最高が2023年の1133件だったから、じつに3倍まで一気にふくらんだわけだ。人身被害は10件で、不幸中の幸いといっていいのか死亡例こそなかったものの、やはり過去最高の件数だった。その多