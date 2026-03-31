お笑い芸人、天竺川原（46）が30日、Xを更新。同期芸人に対し「敬語使用」を呼び掛けた。吉本興業は29日「双方の協議の結果、2026年3月31日（火）をもって、エージェント契約を終了することになりました」として、川原とのエージェント契約終了を発表した。同日、川原も自身のXなどで直筆の文章をアップし、吉本や関係者への感謝の言葉とともに「新たな道を歩み始めることになりました」「これからは自分自身の手で新しい形のアー