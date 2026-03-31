日々の健康を支えるものや、心身を癒やすひととき。そんな言葉の中に隠れた「共通のパーツ」に注目して、頭を柔らかくするパズルを楽しんでみませんか？今回は、体調を整えるために用いるものから、足元を温める身近な衣類まで、4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□り□