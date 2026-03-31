「ブルージェイズ−ロッキーズ」（３０日、トロント）ブルージェイズの先発・ポンセが三回にアクシデントで緊急降板した。三回１死三塁からマッカーシーが放った二塁前へのゴロを捕球したかに思えた。だが捕り損ねて、ボールを追いかけた直後に足を痛めて倒れ込んだ。直後に表情をゆがめ、慌ててベンチからトレーナーらが飛び出した。本拠地も騒然となった。フィールドにはカートが運びこまれ、ゲレーロらが心配そうに見つ