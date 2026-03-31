マクドナルドの6割の商品が値上げされ、コンビニのおむすびやペットボトル飲料が200円台に……。【写真】なんと4493品目も!? 2026年の「値上げ」分野別にひと目でチェック「昨年は米の値上げで、私たちの家計は大打撃を受けましたが、今年はいろいろなものが同時に上がって、じわじわと苦しいイメージ。1つの商品の数十円から数百円の値上がりがボディブローのように家計にきいてくる感じです」そう話すのはファイナンシャルプ