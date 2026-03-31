京都府南丹市で約１週間前から小学校５年の男児が行方不明になっており、京都府警が男児の情報を公開して行方を捜索している。２９日には小学校から北西約３キロの山中で男児の通学かばんが見つかり、府警は周辺を重点的に調べている。男児は市立園部小学校５年の安達結希（ゆき）君（１１）。府警や同小によると、２３日午前８時頃、登校のため父親に自宅から小学校近くまで車で送ってもらった後、行方が分からなくなった。学